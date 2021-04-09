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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 250 كيلو مخللات فاسدة قبل بيعها للمواطنين ببورسعيد (صور)

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:27 م
مخللات فاسدة
مخللات فاسدة
بورسعيد:شيماء رشاد
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تمكنت حملة تموينية مكبرة بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، من ضبط سيارة ربع نقل محملة بـ 250 كيلو جرامات من الزيتون والمخللات مختلفة الأنواع، وذلك داخل "جرادل" بدون أى بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، تباع للمواطنين والمحلات التجارية، مما يشكل خطرًا على صحة المواطنين ومخالفًا بذلك للقانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى وقمع التدليس.

ووجه "ناصر ثابت" وكيل وزارة التموين، بتشديد الرقابة على الأسواق، وذلك للتأكد من صلاحية وسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين، خاصة مع قدوم شهر رمضان.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر رقم 978 لسنة 2021 جنح الشرق.
ضبط 250 كيلو مخللات فاسدة قبل بيعها للمواطنين ببورسعيد (صور)
ضبط 250 كيلو مخللات فاسدة قبل بيعها للمواطنين ببورسعيد (صور)
ضبط 250 كيلو مخللات فاسدة قبل بيعها للمواطنين ببورسعيد (صور)
ضبط 250 كيلو مخللات فاسدة قبل بيعها للمواطنين ببورسعيد (صور)

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