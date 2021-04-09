مطران طنطا يترأس قداس «شهداء طنطا» (صور)

ترأس الأنبا بولا مطران طنطا، صباح اليوم الجمعة، صلاة قداس التذكار السمائي الرابع لشهداء طنطا، وشهداء أحد الشعانين.وأقيمت الصلوات من كاتدرائية مارجرجس والشهداء الأبرار بطنطا، بمشاركة لفيف من آباء الإيبارشية والشمامسة وأسر الشهداء.والجدير بالذكر أنه تم تفجير الكنيسة أثناء قداس أحد الشعانين ٩ أبريل ٢٠١٧، في حادث إرهابي أليم، أسفر عن إصابة الكثير من شعب الكنيسة واستشهاد 30 من أبنائها.