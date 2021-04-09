4007 مواطنين تلقوا لقاح كورونا بمنافذ التطعيم بالقليوبية

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية أن إجمالي المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا بالقليوبية بلغ منذ فتح باب التطعيم حتى الآن 4007 مواطنين تلقوا التلقيح في منافذ المحافظة ففي مستشفى كفر شكر المركزي تلقى 1703 مواطنين التطعيم، بينما تلقى اللقاح 953 مواطنا بمركز طب الأسرة بسنديون، فيما تلقى لقاح كورونا المستجد 1351 بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة.وكشفت بيانات مديرية الصحة بالقليوبية أن 63 مواطنا تلقوا اللقاح بكفر شكر المركزي اليوم بينما تلقاه 53 بمركز طب الأسرة بسنديون بقليوب و44 بمركز طب حجازي بشبرا الخيمة بإجمالي 160 مواطنا.فيما أعلن مصدر طبي بمديرية الصحة بالقليوبية عن خروج وتعافي 5 من مصابي فيروس كورونا من مستشفى قها للعزل الصحي، وبنها العام بعد ثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.وبحسب المصدر فإن المتعافين 3 سيدات ورجلين تراوحت أعمارهم بين 45 و66 عامًا، مؤكدا أن المتعافين جميعهم سجلوا مسحات سلبية لفيروس كورونا بعد إجرائها لهم مرتين متتاليتين.في وقت سابق سجلت محافظة القليوبية، أمس 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية.وسجل مركز ومدينة بنها أعلى معدل للإصابة لليوم الخامس على التوالي، بعد أن سجل 14 حالة إصابة، جاء بعدة في الترتيب مدينة غرب شبر الخيمة والتي سجلت 9 حالاتفيما سجلت مدينتي قها والعبور صفر إصابات، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى امس على مستوى القليوبية عند 14668.فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 1163 حالة إصابة، والعبور 202 حالة، والقناطر الخيرية “933 حالة، وبنها 4509 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1490 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1464 حالة، وشبين القناطر 1004 حالة، وطوخ 1925 وقليوب 1044 مدينة قها 94 وكفر شكر 840 حالات إصابة".