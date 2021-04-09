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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كازاخستان تسجل 2440 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:22 م
جريدة الدستور
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سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان 2440 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 263 ألفا و943 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" المحلية اليوم الجمعة أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1800 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 231 ألفا و324 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج حتى الآن بلغ 30 ألفًا و219 شخصا، منهم 11 ألفا و376 مريضا يتلقون العلاج داخل المستشفيات و517 في حالة حرجة.

وفي مدينة ألماتي، تم تطعيم أكثر من 9 آلاف شخص ضد فيروس كورونا، وتم تسليم 250 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

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