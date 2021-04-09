الصحة العراقية: شحنات لقاحات كورونا ستصل الأحد المقبل

أعلنت وزارة الصحة والبيئة بالعراق، اليوم الجمعة، أن شحنات من لقاحات كورونا ستصل إلى مطار بغداد يوم الأحد المقبل.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان مقتضب أوردته قناة (السومرية نيوز)، "إن لقاحات من دول مصنعة لها ستصل إلى مطار بغداد الدولي يوم الأحد المقبل".