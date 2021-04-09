جابر طايع يفتتح مسجد الحافظ بالمقطم: علينا استقبال رمضان بقلوب مخلصة

افتتح الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، مسجد الحافظ بالمقطم بحضور اللواء أحمد أبو بكر، رئيس حي المقطم وعدد من قيادات الأوقاف.وقال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه يجب علينا أن نستقبل شهر رمضان الفضيل بقلوب مخلصة، تجمع بين الأمل والرجاء في عفو الله تعالی وکرمه ومغفرته، مؤكدا أن الله عز وجل منح في هذا الشهر الكريم منح وتجليات على عباده؛ ويمدهم فيه من الأجر، والفضل العظيم، والعطاء العميم.وأكد طايع خلال خطبة الجمعة من مسجد الحافظ بالمقطم، أنه علينا أن نستشعر الفضل، وأن نحسن استقبال شهر رمضان المبارك واغتنامه بالتوبة النصوح الصادقة التي تطهر القلوب وتصلح النفوس وتمحو الذنوب، وأن نستقبل شهر رمضان بقلوب عامرة ونفوس طاهرة وأن نغتنمه بالتكافل والتعاون والتراحم والمسارعة إلى الجود والعطاء.واستشهد طايع بقوله تعالى: "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم"، مضيفا أن نبينا - صلی الله عليه وسلم- كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فهذه هي أخلاق نبينا حتى لا يكون بينا في رمضان جائع ولا مسكين ولا محتاج إلا قضينا- متكاتفين - حوائجهم، وأغنيناهم عن ذل السؤال في هذا الشهر الكريم.تابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه ينبغي لنا أن نستقبل شهر رمضان المبارك بالبعد عن المشاحنات وأسبابها، وما أجمل أن نحسن استعدادنا لشهر رمضان المبارك بالإصلاح بين الناس، فإن أجره عند الله تعالى من أعظم الأجور.