فحص وعلاج 1791 حالة خلال قافلة طبية في المنيا

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية بقرية الشيخ مسعود التابعة لمركز العدوة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أهالي القرية بالمجان، على مدار يومين، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها السيد رئيس الجمهورية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1791 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، مؤكدا على استمرار جهود مديرية الصحة في تنظيم القوافل الطبية لتحقيق المستهدف بجميع مراكز المحافظة.من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 268 حالة جراحة و563 حالة اطفال و234 باطنة و106 قلب و118 نساء و121 تنظيم اسرة و63 اسنان و318 جلدية، الى جانب انه تم عمل (64) تحاليل مختلفة وعمل(61) حالة موجات صوتيه وعمل14 حالة رسم قلب وعمل 6 حالة اشعة سينية وفحص عشوائى للضغط والسكر لـ 104 متردد وتم خلع اسنان لـ4 حالات بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 30 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 100 متردد، كما تم استخدام 10 عيادات متنقلة وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.