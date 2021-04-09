فحص وعلاج 1791 حالة خلال قافلة طبية في المنيا
الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:19 م
المنيا ـ على حسينطباعة
نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية بقرية الشيخ مسعود التابعة لمركز العدوة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أهالي القرية بالمجان، على مدار يومين، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها السيد رئيس الجمهورية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.
وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1791 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، مؤكدا على استمرار جهود مديرية الصحة في تنظيم القوافل الطبية لتحقيق المستهدف بجميع مراكز المحافظة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 268 حالة جراحة و563 حالة اطفال و234 باطنة و106 قلب و118 نساء و121 تنظيم اسرة و63 اسنان و318 جلدية، الى جانب انه تم عمل (64) تحاليل مختلفة وعمل(61) حالة موجات صوتيه وعمل14 حالة رسم قلب وعمل 6 حالة اشعة سينية وفحص عشوائى للضغط والسكر لـ 104 متردد وتم خلع اسنان لـ4 حالات بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 30 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 100 متردد، كما تم استخدام 10 عيادات متنقلة وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.
وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1791 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، مؤكدا على استمرار جهود مديرية الصحة في تنظيم القوافل الطبية لتحقيق المستهدف بجميع مراكز المحافظة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 268 حالة جراحة و563 حالة اطفال و234 باطنة و106 قلب و118 نساء و121 تنظيم اسرة و63 اسنان و318 جلدية، الى جانب انه تم عمل (64) تحاليل مختلفة وعمل(61) حالة موجات صوتيه وعمل14 حالة رسم قلب وعمل 6 حالة اشعة سينية وفحص عشوائى للضغط والسكر لـ 104 متردد وتم خلع اسنان لـ4 حالات بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 30 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 100 متردد، كما تم استخدام 10 عيادات متنقلة وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.
فحص وعلاج 1791 حالة خلال قافلة طبية في المنيا
فحص وعلاج 1791 حالة خلال قافلة طبية في المنيا
فحص وعلاج 1791 حالة خلال قافلة طبية في المنيا
فحص وعلاج 1791 حالة خلال قافلة طبية في المنيا
فحص وعلاج 1791 حالة خلال قافلة طبية في المنيا
فحص وعلاج 1791 حالة خلال قافلة طبية في المنيا