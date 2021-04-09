فلسطين تسجل 2418 إصابة جديدة بكورونا
الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:19 م
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 2418 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية
وقالت الكيلة ـ في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه تم تسجيل 33 حالة وفاة و2026 حالة تعاف جديدة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
ولفتت إلي أن إجمالي الذين تلقوا لقاح كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 140 ألفا و32 شخصا، بينهم 12 ألفا و471 شخصا تلقوا الجرعتين من اللقاح.
وقالت الكيلة ـ في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه تم تسجيل 33 حالة وفاة و2026 حالة تعاف جديدة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
ولفتت إلي أن إجمالي الذين تلقوا لقاح كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 140 ألفا و32 شخصا، بينهم 12 ألفا و471 شخصا تلقوا الجرعتين من اللقاح.