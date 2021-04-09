فلسطين تسجل 2418 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 2418 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضيةوقالت الكيلة ـ في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه تم تسجيل 33 حالة وفاة و2026 حالة تعاف جديدة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.ولفتت إلي أن إجمالي الذين تلقوا لقاح كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 140 ألفا و32 شخصا، بينهم 12 ألفا و471 شخصا تلقوا الجرعتين من اللقاح.