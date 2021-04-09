وفاة أرملة السيد راضي

أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة الممثلين، وفاة السيدة منال أرملة الفنان الراحل السيد راضى.وكتب مكرم على حسابه بموقع "فيس بوك": "الدوام لله.. الحاجة منال زوجة بابا السيد راضي.. الصلاة والعزاء مدينة نصر.. مدافن الأسرة".يذكر أن السيد راضى توفي يوم 10 أبريل 2009 عن عمر يناهز 74 عامًا.وانتخب راضي رئيسا للاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية عام 1993 كما شغل عددا من المناصب منها رئيس لجان الإنتاج المشترك بالبيت الفني للمسرح وعضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقابات الفنية عام 1995 بواشنطن.