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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«آراب نيوز» تسلط الضوء على استعدادت مصر لاحتفالية العاصمة الإدارية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:18 م
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
هدير سند
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سلطت صحيفة "آراب نيوز" الضوء على إعلان الحكومة المصرية استعدادها لتنظيم "احتفالية حاشدة" لافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وأبرزت تصريحاتها بأن الاحتفالية ستكون بمثابة رسالة واضحة تعبر عن "الجمهورية الجديدة" لمصر.

ولفتت الصحيفة إلى ان لدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد الأربعاء الماضي، اجتماعا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث الاستعدادات والترتيبات اللازمة لاحتفالية افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسئولين، ومسئولى الشركة المشرفة على تنظيم الاحتفالية.

وأضافت أن رئيس الوزراء ومرافقوه تفقدوا عددا من المواقع المقترحة لإقامة الاحتفالية، مثل ساحة الشعب، ومنطقة سارى العلم، وغيرهما من المناطق، مشيرا إلى ان إلى أن الاحتفالية ستكون على أعلى مستوى، وسيتم من خلالها التعبير فى رسالة واضحة عن "الجمهورية الجديدة"، التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال رئيس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف ببدء الاستعداد لاحتفالية افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وأن هذا الاجتماع يأتى لبحث سيناريوهات الاحتفالية المرتقبة، إيذانا ببدء العمل الحكومى رسميا من العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا اختيار أفضل المواقع المناسبة لإقامة الاحتفالية.

وأوضحت أنه وفقا لمسئولي الهيئة الهندسية حول موقف تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم الانتهاء من جميع المباني في العاصمة الجديدة وتم تسليم المقار، فيما يتم استكمال أعمال الواجهات، والأعمال الكهروميكانيكية، وتنسيق الموقع، حيث قارب الحي على الانتهاء.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد قوله إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة متأخر بنحو عام عن الموعد المحدد بسبب جائحة كوفيد -19، لكنه أكد أن الانتقال سيحدث هذا العام، على الرغم من عدم تحديد موعد بعد.

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