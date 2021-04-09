افتتاح مسجد التواب بالغردقة بـ5 ملايين جنيه

افتتح الدكتور محمود الشيمي، مدير عام أوقاف البحر الأحمر، اليوم الجمعة، مسجد التواب، بمنطقة مبارك 5 جنوب مدينة الغردقة، بحضور عبد الباسط عثمان مدير الدعوة بمديرية أوقاف بالبحر الأحمر، والشيخ الشحات محمد مدير إدارة أوقاف الغردقة.وأكد مدير أوقاف البحر الأحمر، في بيان له، أن مسجد التواب الذي تم افتتاحه اليوم أنشئ بتكلفه 5 ملايين جنيه على مساحة 500 متر، وهو من المساجد الأهلية، لافتًا الي أن وزير الأوقاف وافق على فرش 6 مساجد بالغردقة بمساحة 2000 متر.وأضاف الشيمي، أن الجمعة المقبلة سيتم افتتاح مسجدين جديدين أحدهم في مدينة الغردقة "نسايم الرحمن" ومسجد آخر في قرية الخبر شمال مدينة الشلاتين.