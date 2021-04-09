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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الإفريقي للتشييد والبناء» يطالب بمنح عمال القطاع رخصة مهنية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:12 م
جريدة الدستور
علا العلاف
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أكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، ضرورة منح عمالة قطاع التشييد والبناء رخصة مهنية بالإضافة إلى أهمية التدريب عمالة المقاولات التى تمثل 10% من سكان مصر.

وقال «عبد العزيز» لـ«الدستور» إن هناك رؤية واضحة من الاتحاد لحل المعوقات التى تواجة قطاع التشييد بدول القارة السمراء وعم حركة تصدير قطاعي المقاولات والعقارات التى يعد وجهان لعملة واحدة، مؤكدًا أن هناك مشاورات عديدة مع الجهاز المصرفي المصري لحل مشاكل التمويل قطاع المقاولات بدول القارة الأفريقية ووضع استراتيجة تجعل قطاع المقاولات على الطريق الصحيح وأكثر قوة وذلك لمواجهة المنافسة الشرسة من الدول الأجنيبة بالقارة.

ونوه رئيس الاتحاد الافريقي، إلى ضرورة زيادة المكاتب التمثيل التجاري بأفريقيا، حيث أن عدد مكاتب التمثيل التجاري بالقارة السمراء بلغ نحو 12 مكتبًا فى 12 دولة بالاضافة إلى عدد الموظفين بالمكاتب سواء بتركيا التى سجل تواجها بدول الأفريقية نحو 26 مكتب تمثيل تجاري، فضلاعن توفير قاعدة بيانات من قوانين الدول المستهدفة لحماية الاستثمارات.

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