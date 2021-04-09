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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصر للطيران» تمنح عملائها فرصة شراء المقعد المجاور بالرحلات الدولية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:12 م
مصر للطيران
مصر للطيران
فاتن غلاب
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أعلنت مصر للطيران عن طرح خدمة جديدة لعملائها المسافرين على الدرجة السياحية من مطار القاهرة تتيح لهم إمكانية حجز المقعد الخالي المجاور لهم على رحلاتهم الدولية بأسعار مخفضة تبدأ من 400 جنيه مصري.

يأتي ذلك في إطار الخطة التى تنتهجها الشركة الوطنية مصر للطيران لتقديم أفضل خدمات وعروض السفر لعملائها وتحفيزهم على
العودة مرة أخرى للإستمتاع بالطيران وتجارب السفر.

ويمكن للعملاء الاستفادة بهذه الخدمة أثناء إنهاء إجراءات السفر بمطار القاهره الدولى قبل 4 ساعات من ميعاد الاقلاع المحدد للرحلة.

ويمكن للعملاء الإتصال بمركز إتصالات مصر للطيران 1717 لمعرفة المزيد من المعلومات حول الخدمة الجديدة.

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