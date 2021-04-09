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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تأمر بحبس المتهم قتل سيدة وابنها بالشارع في بني مزار

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:12 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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أمرت النيابة العامة بحبس متهم بقتل سيدة وابنها في مركز بني مزار بمحافظة المني، لمدة 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة، قد أُخطِرت يوم 3 إبريل الجاري، بالعثور على جثمان سيدة وطفلٍ بشارع 7 ببندر بني مزار، ونُقل الطفل إلى المستشفى إثرَ مُحاولة لإسعافه، فانتقل أعضاء النيابة إلى حيث جثمان السيدة وتبين وجود إصابات برأسها وجبهته، وأفاد معاون مباحث الشرطة بالعثور على الطفل مصابًا بذات المكان، ووفاته خلال محاولة نقله إلى المستشفى لإسعافه، فانتقلت النيابة لمناظرة جثمانه بالمستشفى وتبينت وجود إصابات برأسه.

و عثرت النيابة على آلة مراقبة بعقار مجاورٍ لمسرح الحادث يُطلُّ عليه، فتحفظت على تسجيلاتها لفحصها، وسألت مالكها فشهد بسماعه وقت الحادث استغاثة رأى على إثرها مجهولًا أشهر ساطورًا ضرب به المجني عليهما ثم فرَّ بـمركبة "توكتوك" من المكان، فراجع تسجيلات آلة المراقبة التي يحوزها، ورأى استقلال المجني عليهما "توكتوك" وتوجههما نحو موقع الحادث، وقد تَبِعهم آخرُ قاد مركبة مماثلة مـنفردًا.

وإثر توصل الشرطة لتحديد هوية المجني عليهما سألت النيابة العامة، نجلة المتوفية فقررت مغادرتها يوم الواقعة مسكنها برفقة والدتها وشقيقها قاصدين زيارة سيدة من ذويهم، فاستقلوا مركبة "توكتوك" وفي طريقهم اعترضتهم مركبة مماثلة أوقفهم قائدها، وطلب من والدتها تسليم هاتفها إليه فامتنعت ونشبت لذلك مشادَّة بينهما انتزع خلالها المذكور الهاتف عنوة منها، فَعَلَتْ صرخاتها، مما دَفعَه إلى استلال ساطور من مركبته ضرب به والدتها وشقيقها إثر محاولته إغاثتها، ثم انتزع من ملابس المجني عليها نقودًا وبطاقة تحقيق شخصيتها وحاول التعدي على الطفلة، ولكنها فرَّت منه مختبئةً في منزل بالجوار، وقد شهدت صاحبة هذا المنزل بسماعها صراخ المجني عليها واستقبالها الطفلة التي طلبت إيواءها بمسكنها فرارًا خلال الحادث.

وبعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن هوية الجاني وصلته بزوج المجني عليها، عثرت النيابةعلى حساب له بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" يحمل صورته، فعرضتها على الزوج وشاهد للواقعة وابنة المجني عليها فتعرفوا عليه، وتوصلت النيابة العامة لصديق للمتهم عثرت في هاتفه على محادثة بينهما أفصح المتهم فيها عن اعتزامه السفر للخارج،.

و حصلت النيابة العامة على بياناته من مصلحة الأحـوال المدنية بوزارة الداخلية، ووضعته على قوائم الممنوعين من السفر وأمرت بإلقاء القبض عليها، وتزامن ذلك مع ورود تحريات الشرطة مؤكدةً ارتكابه الواقعة.

وبضبط المتهم واستجوابه أقرَّ بقتله المجني عليهما عمدًا مع سبق الإصرار والترصد على إثر خلافاتٍ بينَهُ وبينَ المجني عليها وزوجِها، إذ تتبعها يوم الواقعة وقتلها وطفلَها على إثر المشادَّة التي نشبت بينهما وانتزاعه هاتفها منها ومحاولة الطفل إغاثة والدته، وقد أدى المتهم محاكاة لكيفية ارتكابه الواقعة في مسرح الحادث، وشهدت زوجته وشقيقه باعترافه إليهما بارتكابه الواقعة.

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