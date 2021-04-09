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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بعد زيادة الإصابات.. الإيبارشيات تواجه «كورونا» بإجراءات صارمة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:10 م
الإيبارشيات تواجه
الإيبارشيات تواجه كورونا
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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بدأت إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية استعدادتها، لبدء الموجة الثالثة من فيروس كورونا، حيث أصدرت إجراءات احترازية جديدة للحد من انتشار الإصابات بالفيروس، خاصة مع تزايد أعداد الإصابات بالعديد من الكنائس.

ّ4 إيبارشيات تعلق الصلوات بسبب كورونا

أعلنت حوالي 4 إيبارشيات بالكنيسة عن تعليقها للصلوات بشكل كامل ابتداءًا من اليوم الجمعة لأجل غير مسمى، وذلك تزامنًا مع الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد وارتفاع أعداد المصابين.

وأعلن الأنبا بسادة مطران أخميم، عن تعليق القداسات بالكنائس بالإيبارشية اعتبارا من الغد الجمعة.
وقال الأنبا بسادة في بيانًا له: يتم تعليق الخدمات والأنشطة بسبب جائحة كورونا التي زادت بطريقة بشعة اخيرًا.
وتابع: وعلى الأباء الكهنة استمرار القداسات اليومية مع عدد من الشمامسة، مختتمًا: ارجو أن نصلي جميعًا لكي يتحنن الله على العالم ويرفع هذا الوباء.

أما الأنبا ابرام مطران الفيوم أعلن أنه بخصوص ترتيب الخدمة في الفترة الحالية، وذلك في ظل تزايد معدلات الإصابات في المستشفيات والمنازل وكذلك تزايد أعداد الوفيات في جميع أنحاء الإيبارشية.

وأكد مطران في بيانًا له: تعليق صلوات القداسات في جميع كنائس الإيبارشية وحتي إشعار أخر بعد إعادة تقييم الوضع الصحي، واستمرار العمل بكافة التوجيهات المعلنة سابقًا فيما يخص كافة الخدمات والأنشطة الكنسية

وواصل: بالنسبة للفترة من جمعة ختام الصوم ٢٣ أبريل وحتي قداس عيد القيامة المجيد سيكون الترتيب كما يلي:
- تقتصر الصلاة علي حضور الآباء الكهنة وعدد محدود من الأخوة الشمامسة بحد أقصي ٧ شمامسة وبدون حضور شعبي
- تقليل فترة التواجد بالكنائس وإختصار الألحان الكنسية بقدر الإمكان
- يمكن تعبئة زيت القنديل بمعرفة الآباء في عبوات صغيرة وكذلك مياة اللقان والإحتفاظ بهما في الكنائس وإعطائهما للشعب عند طلبهما
- غير مسموح بزيارات الشعب للمدافن في هذة الفترة ومايليها ما عدا ( حالات الدفن - صلاة الجنازات للمنتقلين إثر الإصابة بفيروس كورونا )

فيما أعلنت مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج تحت رعاية الأنبا توماس حبيب مطران الإيبارشية أنه نظرا لما تمر به محافظة سوهاج من تزايد الحالات في هذه الفترة بشأن وباء كورونا، وحفاظًا على أرواح أبنائنا، نحث الأباء الكهنة والرهبان والراهبات تماشيا مع ما جاء في بيان سنودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية بوقف الإجتماعات والأنشطة والزيارات، والقداسات اليومية لمدة أسبوعين حتى 22 ابريل الجاري عن الشعب.

ووذكر بأن الصلوات ستقتصر على الأب الكاهن مع اثنين من الشمامسة ويسمح بالحضور للمكرسين والمكرسات، وستكون صلوات الجناز أيضًا مقتصرة على الكاهن وأسرة الفقيد على الأ يزيد عن 10 أفراد ".

أساقفة يعلقون الخدمات والأنشطة

فيما أعلن الأنبا مكاريوس أسقف المنيا استمرار القداسات اليومية بنسبة 25% مع تقليل وقت القداس.
وتابع: إيقاف جميع الخدمات والأنشطة الكنسية وخدمات مدارس الأحد، مضيفًا: التأكيد على الإجراءات الأحترازية والاستعانة بفرق الكشافة الكنسية، بالإضافة إلى أن الكنيسة التي يثبت فيها مخالفة يتم إغلاقها.

ومن جهته أعلن الأنبا إشعياء، مطران طهطا وجهينة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس بسوهاج، تعليق الصلاة بكنائس الإيبارشية وكذلك الخدمات والأنشطة الكنسية.

وذكر أن الصلوات تقتصر على الكاهن و2 من الشمامسة دون حضور الأقباط.

ولفت إلى أنه بالنسبة للصلاة على الموتى يظل الصندوق بالسيارة لكل الحالات المتوفاة بفيروس كورونا أو بدون في الهواء الطلق داخل المدافن والحضور للأقرباء من الدرجة الأولى فقط بحد أقصى 10 أفراد.

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