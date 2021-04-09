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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 32595 علبة أدوية ومكملات غذائية فاسدة في مخزن بالإسكندرية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:08 م
أدوية
أدوية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كمية كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص بمحافظة الإسكندرية.

و أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، قيام المدير المسؤول عن مخزن تابع لإحدى شركات الصناعات الدوائية "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجاري، وأنه يقوم بحيازة وتخزين كميات كبيرة من الأدوية الطبية منتهية الصلاحية ومستلزمات إنتاج لصناعة الأدوية والمكملات الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، داخل المخزن المشار إليه وغير المستوفى للاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى أماكن تداول وتخزين الأدوية الطبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المخزن المشار إليه وضبط المذكور، وتم ضبط (32595 عبوة من الأدوية المتنوعة - 868 كيلوجرام من مستلزمات إنتاج الأدوية والمكملات الغذائية جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام)، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الغش التجاري.

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