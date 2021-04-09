ليبيا تسجل 732 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 732 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا إلى 166 ألفًا و888 إصابة.وذكر المركز في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية، اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 475 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 152 ألفًا و328 حالة، فيما تم تسجيل 8 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلي2807 حالات.