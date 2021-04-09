ضبط 168 سلاحا ناريا و228 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 168 قطعة سلاح ناري، و228 قضية مخدرات، وتنفيذ 78762 حكما قضائيا متنوعا، وذلك بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.