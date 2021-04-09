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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

8248 إصابة جديدة بكورونا في تشيلي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:03 م
جريدة الدستور
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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 8248 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تشيلي، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و51 ألفا و270 حالة.

وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة بأنه تم تسجيل 183 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 23 ألفا و979 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في تشيلي بلغ 4 ملايين و252 ألفا و25 شخصا.

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