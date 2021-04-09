«يوم اليتيم وإفطار صائم».. أبرز أنشطة وزيرة التضامن فى أسبوع

شهدت وزارة التضامن الاجتماعى على مدى الأيام الماضية نشاطًا مكثفًا، حيث شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى احتفالية «أبناء مصر» بمناسبة يوم اليتيم، كما وجهت بصرف منح دراسية لشباب الباحثين بجامعة الوادي الجديد، بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمر "الصعيد يتغير"، والمؤتمر الذي نظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، اليوم، تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الأخرى نستعرضها فى التقرير التالى..- الاحتفال بيوم اليتيم وتناول وجبة الإفطار مع ٥٠٠ ابن من أبناء دور الأيتام.- احتفالية مؤسسة التثقيف الفكري بيوم اليتيم.- صرف منح دراسية لشباب الباحثين بجامعة الوادي الجديد.- المشاركة في الاجتماع السادس للجنة التوجيهية للشراكة المصرية - اليابانية للتعليم.- افتتاح مؤتمر "الصعيد يتغير".- الاحفال باليوم العالمي لمتلازمة داون.- إطلاق شاحنات المواد الغذائية الخاصة بحملة "إفطار صائم".- تسليم أدوات الوقاية من كورونا لـ300 حضانة.