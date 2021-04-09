أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تهريب خلال 24 ساعة

حققت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة العديد من النتائج الإيجابية، ونجحت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية في ضبط 7 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار دراجات نارية.وفى مجال الأمن العام تم ضبط 36 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، كما تم ضبط 1915 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 185 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.