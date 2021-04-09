البرلماني السابق المتهم بالرشوة: طلبت 300 ألف جنيه لتسهيل مخالفات مالية (خاص)

تستكمل الدستور نشر الأوراق الكاملة في قضية البرلماني السابق "ج. ا" في اتهامه و12 متهما آخرين، ما بين مسئولين عموميين وأصحاب أعمال حرة، بتلقي وقبول رشاوي مالية بين أموال وسبائك ذهبية.وننشر نص أقوال عضو مجلس النواب السابق المتهم في القضية رقم 2561 لسنة 2021 جنايات المقطم المقيدة برقم 71 لسنة 2021 كلى جنوب القاهرة، وبرقم 501 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وبرقم 103 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.و أقر المتهم "ج.ا"، عضو مجلس النواب السابق خلال التحقيقات، أمام النيابة العامة، بطلبه لنفسه مبلغ 300 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر مهندس معماري، من المتهم السادس رئيس مجلس إدارة شركة للتطوير العقاري، وأخذ منه مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى مسؤولي هيئة نظافة وتجميل القاهرة وهيئة النيابة الإدارية للحصول على قرار بالموافقة على استرداد شركة المتهم السادس، مبلغ تأمين إزالة مخلفات الحفر بمشروع "نكست بوينت " البالغ 7 ملايين ونصف مليون جنيه.وتابع المتهم أنه في عام 2015 انتخب نائبا بمجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، وتعرف على الرئيس السابق لهيئة نظافة وتجميل القاهرة وجمعته به لقاءات عدة بديوان عام محافظة القاهرة حضرها بصفته عضوا بلجنة الإسكان بمجلس النواب، وإنه في غضون الفترة ذاتها تعرف على المتهم الثاني عشر بصفته عضوا فيما يعرف بالاتحاد التنسيقي للهضبة الوسطى بالمقطم،و دعاه المذكور إلى ندوة عقدت بمقر تلك الاتحاد، فتوطدت لذلك علاقتهما، وأنه في غضون يناير عام 2020 عرض عليه المذكور استعمال نفوذه لدى مسؤولي هيئة نظافة وتجميل القاهرة، للحصول على قرار بالموافقة على استرداد شركة المتهم السادس مبلغ التأمين الذي أودعته لإزالة مخلفات الحفر بمشروع عقاري ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، مقابل حصوله من المتهم السادس على 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة، فوافق على ذلك.وأضاف المتهم أنه ونفاذا لاتفاق الرشوة وفي غضون فبراير عام 2020 التقى رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة حال حضوره اجتماعا بديوان المحافظة في حضور المحافظ، فعرض عليه أمر استرداد شركة المتهم السادس المبلغ المشار إليه فوعده ببحث الأمر في لقاء بينهما، فتوجه لذلك بتاريخ 5 فبراير 2020، برفقة المتهم الثاني عشر إلى مقر هيئة نظافة وتجميل القاهرة، حيث التقيا رئيسها فأعاد المبلغ، واستدعی المذكور الشاهدين التاسع المختص بالتأمين، والعاشر مدير عام الشئون القانونية بالهينة، فأفادا بتعذر الموافقة على صرف المبلغ لارتكاب الشركة مخالفة أحيلت للنيابة الإدارية المختصة للتحقيق فيها فأعلمه رئيس الهيئة بان الموافقة على الصرف مرهونة بانتهاء التحقيقات، فاتفق لذلك مع المتهم الثاني عشر على رفع مبلغ الرشوة التي طلبها من المتهم السادس إلى 300 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى مسؤولي هيئة النيابة الإدارية لاستعجال إنهاء التحقيقات أنفه البيان.و كان النائب العام المستشار حماده الصاوي، قد أحال عضو مجلس النواب السابق، و12 متهما آخرين ما بين مسئولين عموميين وأصحاب أعمال حرة إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وقبول رشاوي مالية بين أموال وسبائك ذهبية.