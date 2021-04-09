إصابات فى صفوف «قسد» بهجوم استهدف أحد مقارها بدير الزور

أصيب عدد من عناصر قسد، اليوم الجمعة، في هجوم استهدف أحد مقارها في بلدة الشحيل بريف دير الزور في سوريا.وأفادت وكالة الأنباء السورية نقلا عن مصادر أهلية، بأن مسلحين يستقلون دراجات نارية استهدفوا بالأسلحة الرشاشة مقرا لقوات قسد أنشأته بمدرسة الشبكة في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، أسفر عن وقوع إصابات في صفوف قسد التي استقدمت على الفور تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.وأشارت المصادر إلى أن هناك حالة من الغضب والتوتر تسود بلدة الشحيل عقب الاستيلاء على 10 من منازل أهالي المنطقة وطرد أهلها بذريعة قيام شبان من البلدة باستهداف دورية تابعة لقسد انتقاما لقتل أحد أبنائها برصاص هؤلاء المسلحين.