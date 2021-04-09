الخارجية الإيطالية: مالي شريكا مفصليا لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل

أكد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، أن بلاده تعتبر مالي شريكًا مفصليًا لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل.وقال دي مايو، خلال زيارته الحالية لباماكو حسبما ذكرت وكالة أكي الإيطالية، اليوم الجمعة "إن مالي تمثل حجر الزاوية لاستقرار منطقة الساحل ولهذا السبب قررنا فتح سفارة في باماكو حيث سيسمح لنا تمثيلنا الدبلوماسي في الواقع بتعميق الشراكة الثنائية في جميع القطاعات، ويمكن أن يوفر التميز الريادي الإيطالي قيمة مضافة قوية في القطاعات الرئيسية.وأشار مايو، إلى أنه التقى خلال زيارته التي يختتمها اليوم الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وأن أكد أن إيطاليا مستعدة للعب دور رئيسي في منطقة الساحل، وهي منطقة أصبحت الآن مهمة للغاية ليس فقط لأمن إيطاليا بل لأمن أوروبا كلها، لافتا إلى أنه لهذا السبب تم الانضمام إلى (التحالف من أجل الساحل).