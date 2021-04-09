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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بلومبرج»: اكتشاف «المدينة المفقودة» إحياء جديد لصناعة السياحة فى مصر

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:58 م
اكتشاف «المدينة
اكتشاف «المدينة المفقودة
هدير سند
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قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن الكشف عن مدينة صعود أتون المفقودة فى مصر هو أحدث اكتشافات العصر الفرعونى الذى يأتى فى ظل سعى مصر لإحياء صناعة السياحة.

ونقلت الوكالة عن بيان الفريق الأثرى بأن المدينة التى تعود لعصر أمنحتب الثالث الذى بدأ حوالى عام 1390 قبل الميلاد، استخدمها من جاءوا بعده ومنهم توت عنخ آمون.

وأبرزت الوكالة تأكيد بيتسى بريان، أستاذ الفنون والآثار المصرية فى جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، أن اكتشاف هذه المدينة المفقودة هو ثانى أهم كشف أثرى منذ العصور على مقبرة توت عنخ أمون، ويقدم لمحة نادرة عن حياة المصريين القدماء فى الوقت الذى كانت فيه الإمبراطورية فى أوجها.

وقالت بلومبرج إن الإعلان يأتى بعد أقل من أسبوع على قيام مصر بتنظيم عرض ضخم لنقل 22 مومياء ملكية إلى محتف الحضارة الجديد الذى يحتفى بالتراث القديم للبلاد، وأشارت الوكالة إلى أن الموكب، الذى شمل مركبات مزينة بالتصاميم الفرعونية لنقل المومياوات، تم تصميمه بعناية لتعزيز الاهتمام بصناعة السياحة المهمة لمصر، وذلك بعد الأزمة العالمية التى سببتها جائحة كورونا.

وفيما يتعلق بالمدينة المفقودة، قالت الوكالة إن أعمال الحفر التى قام بها عالم الآثار زاهى حواس بدأت فى سبتمبر 2020 وسرعان ما تم العثور على مدينة كبيرة محفوظة جيدا بجدران سليمة ومخبز وأفران ومقابر وغرف مليئة بالأدوات، بالإضافة إلى أوانى فخراية وجعران.

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