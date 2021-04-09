عمدة بولينجروك الأمريكية يثمن جهود وزارة الهجرة في التواصل مع الجاليات

ثمن كل من ماري بسطا عمدة بولينجروك بولاية إلينوي الأمريكية وشريف سبعاوي عضو برلمان مقاطعة أونتاريو الكندية، جهود وزارة الهجرة في التواصل مع الجاليات المصرية المختلفة حول العالم، حيث أكد الاثنان أنه قبل ذلك لم تكن هناك أي قناة شرعية لربطهم الدائم بالوطن والتواصل معه، وكذلك لحل أي عقبات قد تواجه الجاليات بالخارج وهذا أصبح قائمًا الآن في ظل وجود وزارة الهجرة التي ترعى وتتابع مصالح المصريين بالخارج دون تمييز.جاء ذلك خلال مشاركتهم ندوة مع السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر تطبيق "كلوب هاوس" بعنوان "المصريون في الخارج وجسور التواصل" نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتناول أهم الموضوعات التي تهم الجاليات المصرية المقيمة في الخارج.ومن جانبه أشاد كل من نديم القمص، طالب حقوق في كندا، ونيرة سلامة طالبة ماجستير بجامعة ميونخ التقنية في ألمانيا، بتواصل وزيرة الهجرة الدائم مع شباب الدارسين بالخارج، وإطلاقها لمركز الحوار ضمن الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين ليكون مظلة جامعة ومنبرًا للنقاش والتعرف على كل ما هو جديد يتعلق بمصر أو على مستوى أقرانهم من الدارسين بالخارج، وقد أكدا على اهتمامهما بنقل خبراتهما وعلومها إلى مصر للاستفادة وتوظيفها فيما ينفع الوطن.هذا وقد تبادل الحضور جميعا وجهات النظر والأسئلة والمناقشات حول موضوعات مختلفة سواء تتعلق بالتحديات التي يواجهها المصريون المغتربون، أو بعض العقبات القانونية بالخارج، أو عن إسهام المصريين بالخارج في المبادرات الوطنية المصرية المختلفة، وقد اتفق الجميع على ضرورة إتاحة المعلومات الصحيحة والموثقة عن مصر وأن تصبح في متناول الجميع من أبنائها بالخارج حتى يتمكنوا من الدفاع عن وطنهم أمام أي شائعات أو أفكار مغلوطة.