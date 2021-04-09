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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 9 من قوات حرس الحدود في هجمات غربي أفغانستان

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:56 م
جريدة الدستور
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ذكرت مصادر أمنية في أفغانستان، أن 9 من أفراد حرس الحدود قتلوا في هجمات مزدوجة استهدفت مواقعهم في إقليم هرات غرب البلاد.

وأفادت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الجمعة بأن الهجوم استهدف موقعين حدوديين في منطقتي كوهان وجوريان في إقليم هرات الليلة الماضية.

وتشترك كلتا المنطقتين ديموجرافيًا في الحدود مع إيران.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن المنطقتين سقطتا في أيدي طالبان بعد اشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية، واحتجز مقاتلو طالبان ما لا يقل عن 15 من أفراد أمن الحدود كرهائن.

ولم يعلق المسؤولون الحكوميون بعد على كلا الحادثين.

ويأتي ذلك فيما أصيب ستة أطفال من عائلة واحدة في انفجار عبوة ناسفة في مزار الشريف بإقليم بلخ، وأفادت شرطة الإقليم بأن الحادث وقع أمس عندما استهدفت عبوة ناسفة سيارة لكبار العشائر.

وتأتي هذه الحوادث على الرغم من الجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام ووسط تزايد أعمال العنف في جميع أنحاء أفغانستان في أعقاب اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان.

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