«الهجرة»: مصر تجاوزت أزمة كورونا بنجاح كبير

أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، إن مصر تجاوزت أزمة جائحة كورونا بنجاح كبير بشهادة المؤسسات الدولية الكبرى.وقالت إنه في هذا الصدد أطلقت وزارة الهجرة مبادرة "نورت بلدك" بالتعاون وزارة التخطيط من أجل احتواء تداعيات الأزمة واستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج ودمجهم في المشروعات القومية، عن طريق تكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج المتضررين إثر الجائحة، فضلا عن اهتمام الوزارة بشريحة العلماء والخبراء المصريين بالخارج حيث نظمت الوزارة حتى الآن 6 نسخ من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" لربط الطيور المهاجرة بوطنهم، واستقطاب العقول النابغة منهم.جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ندوة افتراضية عبر تطبيق "كلوب هاوس" بعنوان "المصريون في الخارج وجسور التواصل" نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتناول أهم الموضوعات التي تهم الجاليات المصرية المقيمة في الخارج.كما أشارت الوزيرة إلى أن وزارة الهجرة تواكب كل التطورات التكنولوجية للوصول لشرائح كثيرة من المصريين بالخارج، والاستماع لكل ما يطرحونه من موضوعات وأفكار، والاستفادة من تواجد المصريين في مجتمعات أجنبية للترويج لصورة مصر خارجيا والتصدي لما يروج من شائعات مغرضة، ومثال حي على ذلك هو تجربة الوزارة مؤخرا في استخدام تطبيق "كلوب هاوس"، والاعتماد عليه كوسيلة جديدة تضاف لمنصات الوزارة في التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج.