أعراض توضح إصابتك السابقه بكورونا

هناك أشخاص يصابون بفيروس كورونا دون دراية خاصة أن الأعراض قد تأتي مثل دور البرد نظرًا لان أعراض الفيروسات التاجية تتشابه.ووفقًا لموقع health الطبي نجد افتقاد التحليل الخاص بوجود الاجسام المضادة للدقة المطلوبة، لأن وجودها في نتيجة التحليل ليس دليلًا قاطعًا على أن الشخص مصاب بفيروس كورونا من عدمه، فمن المحتمل أن يكون الجهاز المناعي أفرزها لمهاجمة فيروس آخر الانفلونزا على سبيل المثال.لذا قد يجد البعض منا تحليل الاجسام المضادة الخاصة به ايجابية بينما تحليل "pcr" سلبية هذا يعني أنها ليست دقيقة بنسبة 100%.وهناك أعراض توضح إصابتك السابقة بالفيروس أبرزها.احمرار العين، سعال يبدو مختلفًا، التعب،فقدان مفاجىء لحاستي الشم والتذوق، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ضبابيه الدماغ.