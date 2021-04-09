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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: اندلاع الحرب الأهلية في أوكرانيا يمثل تهديدا لأمن روسيا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:51 م
جريدة الدستور
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أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن اندلاع الحرب الأهلية والعمليات العسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا يمثل تهديدا لأمن روسيا.

وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الجمعة "إن الكرملين قلق بشأن اندلاع الحرب الأهلية في أوكرانيا، وفي حال استؤنفت هذه الحرب والعمليات العسكرية واسعة النطاق على حدودنا، فإن هذا سيمثل تهديدا لأمننا".

وأضاف "أن القوات المسلحة الأوكرانية تمارس نهج تصعيد الأعمال الاستفزازية، وهناك ميل لتكثيف هذه الاستفزازات، وكل هذا يشكل تهديدا محتملا لاندلاع الحرب الأهلية هناك"، مشيرا إلى أن تصاعد التوتر في "دونباس" أمر غير مسبوق ويدعو للقلق.

وتابع بيسكوف: "يمكننا الحكم على الجانب الأوكراني من خلال التصريحات المختلفة، وفي حالة اندلاع الأعمال العدائية وفي حالة تكرار محتمل لكارثة إنسانية هناك، على غرار سريبرينيتشا، كما ذكر الرئيس فلاديمير بوتين، فلن تتنحى أي دولة في العالم جانبًا وستتخذ جميع الدول، بما في ذلك روسيا، إجراءات لمنع حدوث مثل هذه المآسي مرة أخرى".

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