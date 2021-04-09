وزيرة الهجرة: نولي ملف الشباب المصري بالخارج أهمية كبرى

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في ندوة افتراضية عبر تطبيق "كلوب هاوس" بعنوان "المصريون في الخارج وجسور التواصل" نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتناول أهم الموضوعات التي تهم الجاليات المصرية المقيمة في الخارج.شارك في الندوة اثنان من رموز المصريين بالخارج هما ماري بسطا عمدة بولينجروك بولاية إلينوي الأمريكية وشريف سبعاوي عضو برلمان مقاطعة أونتاريو الكندية، واثنان من شباب مصر الدارسين بالخارج هما نديم القمص ونيرة سلامة، وكذلك عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من التنسيقية.في مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالحضور وقدمت التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، ثم بدأت سيادتها بالتأكيد مجددا على دور وزارة الهجرة المحوري في ربط المصريين بالخارج من مختلف الشرائح بوطنهم الأم مصر، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية التي اتخذت قرارا بعودة الوزارة منذ عام 2015، وقالت: "إن هذه هي السنة السادسة لوزارة الهجرة ومبادرتنا تعمل لصالح جميع الفئات: الدارسين بالخارج، العمالة، أبناء الجيلين الثاني والثالث والخبراء والعلماء، وبالتأكيد شعر المصريون بالخارج بكل هذه الجهود ما يحفزنا على بذل المزيد والمزيد".وأثنت وزيرة الهجرة على فكرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقالت إنها خير مثال على تمكين الشباب في مصر، لافتة إلى أن الوزارة تولي ملف الشباب المصري بالخارج أهمية كبيرة، حيث تم عقد 24 ملتقى لأبناء الجيلين الثاني والثالث والتي تضمنت زيارات لوحدات القوات المسلحة المصرية ودورات في الأمن القومي لتوعية هؤلاء الأبناء بالتحديات التي يواجهها وطنهم، كما أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج لإنشاء مظلة واحدة تجمعهم وما ترتب على ذلك من إقامة مركز للحوار، فضلا اعتزام تدشين ملتقى قبل بداية العام الدراسي الجديد للدفعات الجديدة للطلبة المسافرين إلى الخارج يتضمن زيارات ولقاءات فيما بين الدفعات الجديدة والقديمة للتعرف والمساعدة والإمداد بالمعلومات.