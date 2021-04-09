«أوقاف الفيوم» تفتتح 8 مساجد جديدة

افتتح مديرية أوقاف الفيوم، اليوم الجمعة، 8 مساجد جديدة بعضها بالجهود الذاتية، والبعض الآخر من خلال وزارة الأوقاف.وقال الدكتور حسني أبوحبيب، وكيل وزارة الوقاف، إن المساجد التي افتتحت اليوم، هى مسجد جورين التفتيش بالمظاظلي مركز طامية، ومسجد الشيخ عبد الرحمن بنقاليفة مركز سنورس، ومسجد محمد خالد فراج قبلي الغرق، ومسجد النور عبد الهادي سنورس أول، ومسجد الرحمة سيلا مركز الفيوم شمال، ومسجد أولاد عتيم بالحنابشة الشواشنة، ومسجد حادي إهريت بمركز إطسا غرب.