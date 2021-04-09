تحويل مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه خلال 3 سنوات، سيكون هناك قرابة مليون سيارة تعمل بالغاز، حيث سيتم تحويل وإحلال نحو ٤٥٠ ألف سيارة بالغاز الطبيعى خلال السنوات الثلاث بواقع ٢٥٠ ألفا سيتم إحلالها بسيارات جديدة، إلى جانب تحويل ٢٠٠ ألف سيارة خلال نفس الفترة، وذلك بخلاف ٣٥٠ ألف سيارة تعمل بالغاز من فترات سابقة، ما سيكون له أثر كبير في تخفيف الضغط على استهلاك الوقود التقليدي من البنزين والسولار.وأشاد "الملا"، في تصريحات له اليوم الجمعة، بالتعاون الفعال والمثمر مع البنك المركزي والاستجابة لتوفير تمويل ميسر من خلال البنوك لإنشاء المحطات، فضلًا عن التسهيلات التي قدمها المحافظون لإصدار التصاريح والتراخيص لأعمال الحفر وإنشاء المحطات.ولفت إلى أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تستهدف تحقيق وفر اقتصادي كبير للمواطن من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف منخفض التكلفة، وذلك بعد أن نجحت الدولة المصرية في تجاوز تحديات المراحل السابقة من أزمات للوقود والطاقة وعدم توافرها.