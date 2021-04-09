السفير حسام زكي: مستمرون في السعي لإخراج لبنان من أزمته

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجامعة العربية مستمرة في السعي والتواصل مع الأطراف اللبنانية كافة حتى يُمكن إيجاد مخرج للأزمة السياسية الراهنة، بما يتيح تشكيل الحكومة الجديدة سريعا وقيامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتحقيق نقلة نوعية في الوضع الاقتصادي والمالي للبنان.جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به السفير حسام زكي، عقب اللقاء الذي عقده ظهر اليوم مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، حيث تم تناول الأوضاع السياسية في لبنان لاسيما الأزمة الحكومية.وأكد السفير حسام زكي أن الموقف الذي يدعو إليه البطريرك الراعي بحياد لبنان عن الصراعات والنزاعات الإقليمية والدولية، يتماهى تماما مع قرارات مجلس جامعة الدول العربية فيما يتعلق بموضوع النأي بالنفس عن كل الصراعات والنزاعات الدائرة في محيط لبنان.وقال: "أبلغنا البطريرك الماروني دعمنا لموقفه، وأكدنا له أن الجامعة العربية متماهية تماما مع هذه الدعوة لحياد لبنان، وترحب بها وتدعمها وتعتقد أنه يمكن أن يكون هناك مصلحة أكيدة للبنان في هذا الأمر".وأشار إلى أنه تطرق مع بطريرك الموارنة لمغزى الزيارة التي يجريها وفد الجامعة العربية إلى لبنان ومحصلة المشاورات والاتصالات التي أجراها حتى الآن، لافتا إلى أنه في ضوء ما استمع إليه خلال اللقاءات التي عقدها، فإنه يبدو أن هناك رغبة في التوصل إلى مخرج للأزمة السياسية الراهنة رغم صعوبتها ودقتها.وأضاف السفير حسام زكي: "على الرغم من أن الكل (الأطراف السياسية) يبدو وكأنه متمسك بمواقفه، غير أن الأمر يحتاج إلى صبر، أعرف أن هذه الكلمة ربما تكون ليست محببة للنفوس بهذه اللحظة في ضوء الضغط الواقع على الشعب اللبناني من جراء استمرار التأزم السياسي، ولكن نحتاج إلى بعض العمل وإرادة سياسية بطبيعة الحال للخروج من هذا الموقف".