17 مسلسلا وعرضا خاصا في رمضان على «WATCH iT»

تقدم منصة "WATCH iT" بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم 2021، عرضًا مميزًا لمشتركيها الجدد بقيمة 120 جنيهًا فقط بدلًا من 288 جنيها للاشتراك لمدة 3 أشهر، وذلك لمشاهدة أحدث المسلسلات والبرامج الرمضانية للموسم الجديد.و تعرض المنصة 17 مسلسلًا جديدًا خلال شهر رمضان المبارك وحصريًا مسلسل "الاختيار2" لكريم عبد العزيز وأحمد مكي، و"نسل الأغراب" لأحمد السقا وأمير كرارة، و"موسى" لمحمد رمضان، و"كوفيد 25" ليوسف الشريف، و"نجيب زاهي زركش" ليحيى الفخراني، و"حرب أهلية" ليسرا، و"القاهرة كابول" لطارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب، و"لعبة نيوتن" لمنى زكي.كما تعرض المنصة "اللي مالوش كبير" لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، و"وكل ما نفترق" لريهام حجاج، و"النمر" لمحمد إمام، و"بين السما والأرض" لهاني سلامة ودرة، و"هجمة مرتدة" لأحمد عز وهند صبري، و"ضد الكسر" لنيللي كريم، و"ضل راجل" لياسر جلال، و"عالم موازي" لدنيا سمير غانم، و"أحسن أب" لعلي ربيع.و تتيح المنصة الاشتراك في العرض الترويجي لرمضان 2021 عبر موقعها الرسمي فقط (https:www.watchit.com)، كما توفر المنصة بالتعاون مع شركة فيزا العالمية خصمًا إضافيًا بقيمة 30% على باقة العرض الرمضاني 3 أشهر لعملائها عند الدفع من خلال بطاقات فيزا، ويمكن للمشتركين مشاهدة أعمال المنصة على كافة الأجهزة الذكية مثل الهواتف و"التابلت" والتليفزيونات الذكية وأجهزة "كروم كاست وأبل تي في".جدير بالذكر أن منصة "WATCH iT" هي أول منصة رقمية مصرية تقدم خدمة المشاهدة حسب الطلب بدون فواصل أو إعلانات، وتضم مكتبة كبيرة من كنوز الإذاعة والتلفزيون، وعروض الدراما المصرية والسينما والمسرح، وكذلك البرامج التلفزيونية المتنوعة والوثائقيات، هذا بالإضافة إلى بث مباشر لمباريات الدوري المصري.