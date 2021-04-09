ارتفاع الإصابات.. «كورونا» يُغلق أديرة بطريق العلمين

أعلنت أديرة الأنبا توماس السائح بالخطاطبة، والأنبا موسي الأسود بطريق العلمين، وماربقطر بالخطاطبة، إغلاق أبوابهم أمام الأقباط؛ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وقال الأنبا ساويرس أسقف ورئيس الدير في بيانًا له، إنه نظرًا لارتفاع الأصابات بفيروس كورونا المُستجد، عن استقبال الزوار سواء المصريين أو الأجانب أو الأباء الرهبان الضيوف أو الاباء الكهنة أو اسر الأباء الرهبان وذلك ابتداء جمعة ختام الصوم وحتى الأول من مايو المقبل.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.