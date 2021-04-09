4485 إصابة جديدة بكورونا بلجيكا

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية، تسجيل 4485 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس إلى 913 ألفا و57 إصابة.وذكر المركز الوطني لإدارة الأزمات البلجيكي ـفي بيان أوردته وكالة (اكي) الإيطالية، أنه تم تسجيل وفاة 47 حالة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 23 ألفا و348 حالة.