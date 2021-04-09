ألمانيا تعتزم تشديد قانون الحماية من العدوى

تعتزم الحكومة الاتحادية في ألمانيا والولايات إجراء تعديلات على قانون الحماية من العدوى لوضع لوائح موحدة على مستوى ألمانيا في مكافحة جائحة كورونا.وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، اليوم الجمعة، في برلين إنهم يهدفون بذلك إلى وضع لائحة للتصرف عند تجاوز معدل العدوى مئة إصابة لكل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام.كما أعلنت ديمر أنه تم إلغاء الجولة المقبلة من المشاورات بين المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات، والتي كان من المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل للتباحث بشأن المضي قدما في التعامل مع جائحة كورونا.