«البترول»: إنشاء ألف محطة لتموين السيارات بالغاز خلال عام

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن البرنامج الذي تنفذه الوزارة في إطار مبادرة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، يعمل بخطي سريعة علي توفير عدد كاف وملائم من محطات ومراكز تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ونشرها في كافة المحافظات والمدن علي مستوي الجمهورية وتغطية المحاور والطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية والزراعية بخدمات هذه المحطات، بما يلبي احتياجات المواطنين المستفيدين من المبادرة.وأوضح «الملا»، في تصريحات له اليوم الجمعة، أنه من المستهدف مضاعفة عدد المحطات إلى ألف محطة على مستوى الجمهورية في غضون عام واحد بدلا من نحو ٢٥٠ محطة عند إطلاق المبادرة، لافتا إلى تشغيل اول محطة تموين متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى والتي ستجوب الطرق والمحاور الرئيسية وسيتم الدفع بنحو عشر وحدات اخري للتموين تباعا بما يسهم في تلبية احتياجات مستخدمي هذه الخدمة بين المواطنين والتيسير عليهم وطمأنتهم علي توافرها، كما يجري إدخال خدمات الغاز الطبيعى في محطات التموين بالبنزين والسولار لتوفير كافة البدائل والخدمات أمام المواطن.