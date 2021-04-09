أمون مرتضى: تسليم 12 منزلًا بدويًا بقرية بهى الدين بسيوة

قال اللواء مهندس أمون مرتضي رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح، إنه في إطار التعاون والتنسيق المثمر والمستمر بين محافظة مطروح بقيادة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، فقد تم تسليم 12 منزل بدوي بقرية بهي الدين بسيوة.وأوضح أنه تبلغ مساحة المنزل الواحد 120 مترا كاملة التشطيب، مشيرا إلى أنه تم التنفيذ عن طريق نخبة من المهندسين بجهاز الساحل الشمالي الغربي بمطروح.