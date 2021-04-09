إيران: إنتاج اليورانيوم المخصب بـ20% يجري بدقة في منشآت فوردو النووية
الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:41 م
وكالاتطباعة
أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران، أبو الفضل عموئي، أن إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% يجري بدقة في منشآت فوردو النووية.
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن عموئي القول: "بهدف مراقبة تنفيذ قانون (المبادرة الاستراتيجية برفع الحظر)، قام 12 نائبا، معظمهم من لجنتي الأمن القومي والطاقة يومي الأربعاء والخميس، بزيارة تفقدية لأربعة مواقع نووية في أصفهان ونطنز وخنداب وفوردو".
وأضاف: "اطلع الوفد البرلماني في موقع اصفهان على وحدات إنتاج القضبان وألواح الوقود".
وتابع: "كما شاهد أعضاء الوفد البرلماني في موقع أصفهان عملية استكمال مصنع اليورانيوم المعدني، حيث تنص المادة 4 من قانون المبادرة الاستراتيجية على إكمال هذا المصنع في غضون خمسة أشهر".
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن عموئي القول: "بهدف مراقبة تنفيذ قانون (المبادرة الاستراتيجية برفع الحظر)، قام 12 نائبا، معظمهم من لجنتي الأمن القومي والطاقة يومي الأربعاء والخميس، بزيارة تفقدية لأربعة مواقع نووية في أصفهان ونطنز وخنداب وفوردو".
وأضاف: "اطلع الوفد البرلماني في موقع اصفهان على وحدات إنتاج القضبان وألواح الوقود".
وتابع: "كما شاهد أعضاء الوفد البرلماني في موقع أصفهان عملية استكمال مصنع اليورانيوم المعدني، حيث تنص المادة 4 من قانون المبادرة الاستراتيجية على إكمال هذا المصنع في غضون خمسة أشهر".