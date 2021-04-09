إيران: إنتاج اليورانيوم المخصب بـ20% يجري بدقة في منشآت فوردو النووية

أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران، أبو الفضل عموئي، أن إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% يجري بدقة في منشآت فوردو النووية.ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن عموئي القول: "بهدف مراقبة تنفيذ قانون (المبادرة الاستراتيجية برفع الحظر)، قام 12 نائبا، معظمهم من لجنتي الأمن القومي والطاقة يومي الأربعاء والخميس، بزيارة تفقدية لأربعة مواقع نووية في أصفهان ونطنز وخنداب وفوردو".وأضاف: "اطلع الوفد البرلماني في موقع اصفهان على وحدات إنتاج القضبان وألواح الوقود".وتابع: "كما شاهد أعضاء الوفد البرلماني في موقع أصفهان عملية استكمال مصنع اليورانيوم المعدني، حيث تنص المادة 4 من قانون المبادرة الاستراتيجية على إكمال هذا المصنع في غضون خمسة أشهر".