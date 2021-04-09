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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

توفير مليون علبة فيتامين سى كمخزون لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:53 م
جريدة الدستور
أسامة الشندويلي
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كشف الدكتور عمرو جاد، رئيس شركة سيد، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، عن خطة الدولة للمخزون الاستراتيجي لفيتامين سي في ظل الاستعداد للموجة الثالثة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس شركة سيد للأدوية، في تصريحات لـ"الدستور" أن وزارة الصحة وضعت مخزونًا استراتيجيًا لفيتامين سي المصنع في شركة سيد، بعدد مليون علبة في إطار العمل علي تلاشي أي أزمة قد تحدث في الأسواق نتيجة الإقبال علي شراء الفيتامينات، موضحًا أن فيتامين سي له دور فعال في علاج فيروس كورونا المستجد كما تم وقف تصديره للخارج في إطار العمل على الاستعداد التام للموجة الثالثة من الفيروس.
وأشار "جاد" أنه تمت مضاعفة إنتاج الشركة من فيتامين سي والعمل علي تنوعه، في إطار توفير المنتج لتلبية احتياجات السوق المحلي والمواطنين، مشددًا أن سعر فيتامين سي لم يزد، حيث يتم بيعه للمستهلك بسعر 16 جنيهًا للعلبة، موضحًا أن الشركة قدمت دورًا مهمًا في إنتاج المستحضرات التي تدخل في علاج فيروس كورونا منذ بداية هذه الأزمة.

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