بولندا توزع أكثر من 7 ملايين جرعة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الجمعة، أنه تم توزيع 7 ملايين و263 ألفا و426 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد حتى الآن.وقالت الوزارة حسبما ذكر راديو "بولندا" - إنه من بين إجمالي عدد الجرعات تم توزيع 244 ألفا و748 جرعة خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنه تم توزيع أكثر من 5 ملايين و100 ألف جرعة أولى فيما تلقى نحو مليونين و100 ألف شخص الجرعة الثانية من اللقاح بالفعل.