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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الملا»: إعادة تسعير منتجات الوقود حفز على تحويل السيارات للعمل بالغاز

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:37 م
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا
سيد الابنودى
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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن المشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات توافرت له كافة عوامل النجاح خلال الأونة الأخيرة، وفي مقدمتها الدعم الكامل من الرئيس عبدالفتاح السيسي لإطلاق مبادرة رئاسية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، علاوة على سياسات الإصلاح الاقتصادي التي ساهمت في إعادة تسعير منتجات الوقود بطريقة سليمة ومن ثم تحفيز المواطنين على الاستفادة من فارق السعر، حيث تصل تكلفة الغاز إلى ٥٠٪ من تكلفة لتر البنزين.

وأشار وزير البترول، خلال احتفالية إطلاق وتسليم أول دفعة من السيارات الجديدة العاملة بالغاز الطبيعي، اليوم الجمعة، إلى أن تكليفات الرئيس لوزارات الحكومة في هذه المبادرة ودعمه الكامل لها أعطتها زخما كبيرا وساهم في الاسراع بوتيرة تنفيذها في ظل الدعم والمتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمجريات تنفيذ المبادرة التي شهدت تكاملا وتضافرا للجهود بين الوزارات المعنية مثل البترول والمالية والصناعة والداخلية والتنمية المحلية.

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