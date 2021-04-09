أسهل طرق تنظيف المنزل

إزالة الغبار

رش المكان

تغيير الفرش

ترتيب الغرف

تلميع المرايا

تلميع الأسطح

تلميع الأرضيات

تقدم سيدات على تنظيف المنزل بالكامل قبل حلول شهر رمضان، وهناك من ينتظرن حلول العيد، لكن هناك عدة طرق سهلة للتنظيف.يمكن أن نسير بطريقة تنظيف البيت بالكامل ليس بطريقة التجزئة وهوما يستهلك وقتا أطول، لذا علينا تحديد مهمة ونطبقها بغرف المنزل بأكمله أولًا إزالة الغبار من كافة غرف المنزل باستخدام قماش تنظيف ونبدء بالإزالة.العمل على استخدام بخاخ من المياه به قليل من الديتول أو ايا منظف والبدء في الرش حتى تتمكني من ازالة الأتربة العالقة به.ثم البدء في تغيير الفرش والمفارش الخاصة بالمنزل بأكمله ولابد من تغييرها كل أسبوع على الأقل لضمان التخلص من البيكتريا وعدم ظهور ايا فيروسات داخل المنزل.العمل على ترتيب الغرف ووضع كل ما نريد التخلص منه في صندوق منعزل حتى يتم وضع كل شيء في مكانه الصحيح.تلميع الزجاج والمرايا الخاصة بالمنزل، يمكن استخدام قماش أو ورق جرائد لضمان عملية التنظيف.مثل ازرار النور ومقابض الأبواب، الريموت، باستخدام المطهرات، ملمع الخشب "بلدج" في تنظيف الأثاث والباركية حتى نشعر بالنظافة بشكل فعال.يمكن مسح الأرضيات بالمنظف أو استخدام الفرش الصغيرة في حالة وجود بقع صعبة.