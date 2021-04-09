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محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أسهل طرق تنظيف المنزل

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:44 م
طرق تنظيف المنزل
طرق تنظيف المنزل
شيماء دهب
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تقدم سيدات على تنظيف المنزل بالكامل قبل حلول شهر رمضان، وهناك من ينتظرن حلول العيد، لكن هناك عدة طرق سهلة للتنظيف.

إزالة الغبار
يمكن أن نسير بطريقة تنظيف البيت بالكامل ليس بطريقة التجزئة وهوما يستهلك وقتا أطول، لذا علينا تحديد مهمة ونطبقها بغرف المنزل بأكمله أولًا إزالة الغبار من كافة غرف المنزل باستخدام قماش تنظيف ونبدء بالإزالة.

رش المكان
العمل على استخدام بخاخ من المياه به قليل من الديتول أو ايا منظف والبدء في الرش حتى تتمكني من ازالة الأتربة العالقة به.

تغيير الفرش
ثم البدء في تغيير الفرش والمفارش الخاصة بالمنزل بأكمله ولابد من تغييرها كل أسبوع على الأقل لضمان التخلص من البيكتريا وعدم ظهور ايا فيروسات داخل المنزل.

ترتيب الغرف
العمل على ترتيب الغرف ووضع كل ما نريد التخلص منه في صندوق منعزل حتى يتم وضع كل شيء في مكانه الصحيح.

تلميع المرايا
تلميع الزجاج والمرايا الخاصة بالمنزل، يمكن استخدام قماش أو ورق جرائد لضمان عملية التنظيف.

تلميع الأسطح
مثل ازرار النور ومقابض الأبواب، الريموت، باستخدام المطهرات، ملمع الخشب "بلدج" في تنظيف الأثاث والباركية حتى نشعر بالنظافة بشكل فعال.

تلميع الأرضيات
يمكن مسح الأرضيات بالمنظف أو استخدام الفرش الصغيرة في حالة وجود بقع صعبة.

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