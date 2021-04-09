«عبدالعال» يتفقد سوق العبور لمتابعة توفر المنتجات بأسعار مخفضة غدا

يجري اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، غدا، جولة تفقدية لسوق العبور لمتابعة توافر احتياجات مواطني العاصمة من أسماك وخضروات وفاكهة بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان المعظم.ويتابع محافظ القاهرة خلال جولته توافر السلع داخل السوق، ومراقبة الأسعار في ضوء خطة عمل محافظة القاهرة لاستقبال الشهر الكريم، وكان قد شدد على مديريتي الشؤون الصحية، والطب البيطري بعمل لجان مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين، ومباحث التموين،والأحياء لتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد حرصًا على الصحة العامة خلال شهر رمضان