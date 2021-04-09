الكشف الطبى على 1864 مواطنا بدمياط

نفذت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية شاملة بقرية الركابية التابعة لمركز كفر البطيخ، ضمن سلسة القوافل التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق.وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه تم خلال هذه القافلة توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٨٦٤ مواطنا، إذ تم تحويل ٢٦ حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ١٨ حالة أخرى، منوهًا إلى أنه تم إجراء ٦٢٨ تحليل معملى، و٤٨ أشعة وأيضًا اجراء الكشف بالسونار لعدد ٥٠ حالة.فيما وقد أشار مدير المديرية، إلى أن هذه القوافل تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان.