الحساسية والرمد أبرزها.. أمراض مرتبطة بموسم فصل الربيع

- الرمد الربيعي:

- حساسية الأنف:

- حساسية الجلد:

حل موسم فصل الربيع الذي تكثر فيه أمراض الحساسية التي تصيب الإنسان بشكل كبير، بسبب نشاط الرياح المحملة بالأتربة وانتشار حبوب اللقاح التي تدخل إلى العين والأنف، فضلا عن التغيرات في درجات الحرارة بين الليل والنهار التي تؤثر على الجسم وتصيب الاشخاص بنزلات البرد الشديدة بعض الاحيان بسبب اقترانها بحساسية الصدر والانف، وقد نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن أبرز امراض موسم فصل الربيع وكيفية الوقاية منها.الرمد الربيعي يصيب ملتحمة العين أو الجفون، ويسبب التهاب خارجي للعين، بسبب تعرضها للأتربة وحبوب اللقاح التي تنتقل عن طريق الرياح، ويصيب الانسان باحمرار شديد في العيون، وحكة وحرقان في العيون، فضلا عن كثرة الدموع، وعدم القدرة على فتح العيون في اي مصدر للضوء ولتجنب الاصابة بالرمد الربيعي يجب الابتعاد عن الأماكن المفتوحة التي يمكن أن تتعرض فيها العيون للأتربة والغبار وضوء الشمس، وارتداء نظارة شمسية في الأماكن المفتوحة، مع تجنب لمس العيون والحرص على وضع كمادات ماء مثلج على الجفن عدة مرات يوميًا.يعاني الكثير من الأشخاص من حساسية الأنف خلال موسم فصل الربيع، بسبب التهاب الأغشية المخاطية المبطنة للأنف، وتصيب الانسان بنوبات من العطس، او الكحة، او سيلان الانف او انسداد الأنف، والتهاب شديد في سقف وجانبي الحلق ولتجنب الاصابة بتلك الحالة يجب تنظيف المنزل يوميًا وإزالة الغبار من فوق الأسطح، وتنقية الهواء داخل المنزل باستمرار والابتعاد عن الأماكن المفتوحة التي تنتشر فيها الأشجار والزهور وتناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3 وشرب كميات كبيرة من الماء.يتعرض الكثيرون خلال فصل الربيع لحساسية في جلدهم كبيرة، بسبب انتشار الناموس والهاموش والأتربة في الجو، وتصيب الانسان بالحكة والاحمرار، وجفاف شديد في الجلد، وطفح جلدي،ولتجنب الإصابة بحساسية الجلد يجب تنظيف المنزل بشكل يومي للتخلص من الأتربة، وغلق النوافذ لتجنب دخول الغبار وحبوب اللقاح وارتداء ملابس طويلة لحماية الجلد من لسعات الناموس والاستحمام اليومي بالماء الدافئ وارتداء الملابس القطنية الخفيفة والفضفاضة لتجنب التعرق الشديد وتجفيف الجلد بشكل لطيف باستخدام مناشف قطنية ناعمة.