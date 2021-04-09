تغريم رئيسة وزراء النرويج 2350 دولارًا

ذكرت الشرطة النرويجية اليوم الجمعة، أن رئيسة الوزراء إرنا سولبرج، احتفلت بعيد ميلادها الستين بشكل مبالغ فيه بعض الشىء.جاء ذلك في معرض فرض الشرطة غرامة بحق سولبرج قيمتها 20 ألف كرونه نرويجى (2350 دولارًا) بسبب انتهاكها القيود المفروضة على عدد الحضور في الفعاليات الخاصة في إطار جهود الحد من جائحة كورونا.وتعود الغرامة لحفلين على صلة بعيد ميلاد سولبرج الستين في نهاية فبراير، حيث تجمع أفراد أسرتها في منتجع تزلج في جيلو بوسط النرويج.