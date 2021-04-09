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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مكافحة الإرهاب العراقى تكشف تفاصيل عمليتها الأخيرة ضد داعش

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:31 م
مكافحة الإرهاب العراقى
مكافحة الإرهاب العراقى
مروة عنبر
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كشف جهاز مكافحة الإرهاب العراقى، اليوم الجمعة، تفاصيل عمليته الأخيرة ضد بقايا داعش الإرهابية في سلسة تلال حمرين.

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان إن جهاز مكافحة الإرهاب سبق وأن أعلن في عملية مخمور التي نفذت الشهر الماضي، أن هناك تكتيكات جديدة لمفاجأة العدو، وأيضا لتشديد القبضة على ما تبقى من فلول عصابات داعش الإرهابية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية واع.

وأوضح النعمان فى تصريحات صحفية، أن العملية الناجحة التي نفذها الجهاز مؤخرا في سلسلة تلال حمرين قامت على دراسة وتحليل العمليات السابقة، خاصة التي تم تنفيذها في جبال مخمور وتحديد أساليب العصابات الإرهابية للهروب.

وتابع النعمان " قوات الجهاز وفق هذه المعطيات تنبأت بنوايا الإرهابيين، وتمكنت من تحديد أماكن هروبهم واختبائهم، موضحا أن هذا التحليل مكن الجهاز من معرفة نوايا العصابات الإرهابية بالتوجه إلى حمرين،وبالتالي كانت هذه الأهداف التي تم قصفها خلال هذه العملية الأخيرة هي أهداف مسبقة وإحداثيات معدة،وتم تزويدها إلى القوة الجوية العراقية".

وأشار النعمان إلى أن الإرهابيين وكما توقع الجهاز اتجهوا صوب حمرين، ولكنهم تفاجأوا بالضربة الجوية التي كانت بانتظارهم من قبل أبطال القوة الجوية،ونفذت هذه العملية بنجاح.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، أعلن فى وقت سابق عن تمكن قوات مكافحة الإرهاب والقوة الجوية من قتل 60 إرهابيا في سلسلة تلال حمرين.

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